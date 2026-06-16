ファジアーノ岡山 「秋春制」に移行する2026-27明治安田J1リーグの年間対戦カードが発表されました。 J1リーグは8月7日に開幕し、12月19日までの第20節までの対戦を実施。ウインターブレイクを経て、2027年2月13日から6月6日まで、残りの18節が行われます。 ファジアーノ岡山の開幕戦は2026年8月8日もしくは8月9日で、アウェーでセレッソ大阪と対戦します。 ホーム