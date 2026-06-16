GLAY（Photo by Lawrence Randall） GLAYの海外公演、バンド史上初となるイタリア・ヴェネツィア公演『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We Happy Swing Vol.4 extra "DREAMY" in VENEZIA』が、2026年6月13日、6月14日リド島のシアター『PALAZZO DEL CASINO SALA PERLA』で開催された。【写真】GLAY、ヴェネツィア公演の模様TERUが長年公言していた「ヴェネツィアでのライブ」という夢。その発端は