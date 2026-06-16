16日午後7時46分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.5の地震が発生し、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要16日午後7時46分頃、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以