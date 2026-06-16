燻っていた不満…求心力を失った指揮官と生じた「決定的な亀裂」1930年の創設から、これまで数々のドラマを生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。4年に一度の祭典で起きた衝撃の出来事を振り返る「W杯事件簿」の今回は、2010年南アフリカ大会でフランス代表を引き裂いた前代未聞の“内紛トラブル”にフォーカスする。前回大会の準優勝国が、1勝もできずにグループリーグで姿を消した裏には、チームの根幹を揺るがす異常事態