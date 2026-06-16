アストン・ビラのスカウトがオランダ戦に来場か日本代表は現地時間6月14日、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。この試合でも活躍を見せたGK鈴木彩艶について、プレミアリーグ強豪への移籍の可能性が報じられている。ダラスで行われた一戦は、オランダに二度にわたってリードを許す展開となったが、MF中村敬斗、MF鎌田大地のゴールで日本が追いつき、2-2の引き分けで