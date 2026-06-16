ソフトウェアエンジニアの求職過程では発注元の企業からコードを提示されることがあります。フルスタックエンジニアのRoman Imankulov氏は「LinkedIn経由でやり取りしていた企業からバックドアを仕込んだGitHubリポジトリが送られてきた」という体験談を共有しています。A backdoor in a LinkedIn job offer - Roman Imankulovhttps://roman.pt/posts/linkedin-backdoor/Imankulov氏は2026年6月上旬にLinkedIn経由で「小規模な仮想