◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝６月１６日、栗東トレセン第２回しらさぎＳ・Ｇ３（２１日、阪神）で実績馬ミニトランザット（牡４歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）が重賞初制覇を狙う。昨年の京成杯、チャーチルダウンズＣで３着。夏から４戦でオープン入りを決め、前走のダービー卿ＣＴで再び重賞の舞台に戻ってきた。馬場の悪い内からしぶとく脚を伸ばして、勝ち馬と０