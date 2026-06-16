東京・六本木で話題を集めるショーダンサーグループ「６３ＡＮＧＥＬ」が１７日から台湾・台北市のＴａｉｐｅｉＷｅｓｔｅｒで同地域３度目となるツアーを開催する。主要メンバーのＳＯＲＡ、ＡＭＯ（ｆｒｏｍＳＵＰＥＲＳＰＡＲＫＴＯＫＹＯ）、ＦＵＴＡＢＡ、ＭＡＩＫＡ、ＲＥＭＩ、ＩＢＵＫＩ、ＲＵＭＩ、ＲＡＮＫＡ、ＡＮＺＵ、ＭＩＴＳＵＲＩら総勢３０名が１５日に現地空港に到着。ファンから熱烈な歓迎を受け