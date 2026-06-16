◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（１６日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手がスーパープレーを見せた。６回２死一塁で、右中間を破ったかに思われた飛球を右翼手・佐藤がスライディングしながら好捕。フェンスぎりぎりの難しい打球をクールにつかみとり、右翼スタンドから大歓声を浴びた。三塁を主戦場としているが、もともと肩が強く外野守備に定評があった主砲。左翼・森下、中堅・高寺と鉄壁の外野陣を形成し