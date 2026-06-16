◇交流戦阪神―西武（2026年6月16日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、右翼でスーパープレーを見せた。0―1の6回2死一塁。石井の打球が右中間深くを襲った。佐藤輝は落下地点へ一直線に追うと、最後は後ろ向きにスライディングキャッチ。虎党からは大きな歓声が上がった。先発した才木もこのプレーにグラブをポンとたたいた。同い年を救う好守備だった。