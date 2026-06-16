◇交流戦広島―日本ハム（2026年6月16日マツダスタジアム）広島の先発・斉藤優は5回3安打1失点の粘投も初勝利はお預けとなった。立ち上がりから最速155キロを計測するなど、力強い球で日本ハム打線を翻弄（ほんろう）。3回まで毎回奪三振を記録するなど、危なげない投球を披露した。しかし、0―0の4回は先頭・矢沢に与えた四球から2死三塁のピンチを招くと、大塚が初球をセーフティースクイズ。三塁・佐々木が捕球するも