岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は初日を終えた。杉浦侑吾（31＝栃木）が初日11R、小原佑太が叩いたところを一気に制して末良く押し切った。G1での初日1着は初めて。「1着を獲れて気持ち的にも余裕がある」と笑顔を浮かべた。昨秋、結婚したことで愛知から栃木に移籍し、生活は一変。ただ、そのあたりも落ち着いてきた。「生活リズムが確立して状態はいい。脚はあるので、あとは展開と（仕掛ける）タイミング」。2日