news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「米軍爆撃機B52墜落8人死亡か試験飛行中に…何が」についてお伝えします。◇アメリカ、カリフォルニア州の空軍基地で15日に、爆撃機が墜落しました。映像では、離れた場所からでも見えるほど、空高く上る黒い煙が映っています。救急隊員が焼け焦げた地面に放水し、周りには爆撃機の部品でしょうか、タイヤのようなものなどが確認できます。ロイター通信などによりますと、