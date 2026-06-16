故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。TBS「さんまのSUPERからくりTV」（1992〜2014年放送）などの人気番組で共演したタレントの西村知美（55）が取材に応じ、玉緒さんとの思い出を振り返った。西村は「色んな番組でご一緒した。こんな後輩にも歩み寄ってくれた」と玉緒さんとの共演を回顧。ある収録では「（撮影の日に）朝から大雨だっ