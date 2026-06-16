タレントで実業家の紗栄子（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。愛猫との別れを明かした。「本日19:00にYouTube『Saechannel』で新しい投稿を公開しました。動画の中でもお話ししていますが、愛猫のルナが天国へ旅立ちました」と愛猫との別れを報告した。「保護猫として出会い、家族となり、一緒に過ごした時間は決して長くはありませんでしたが、ルナはたくさんの愛と学びを残してくれました」と思い出を振り返り、「