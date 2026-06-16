G7サミットの開催地フランスを訪れているトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。G7サミットでも中東情勢についての議論が焦点になっています。■トランプ大統領「ディール（取引）は全て署名された」フランス・エビアンで開幕したG7サミット＝主要7か国首脳会議に、アメリカのトランプ大統領が出席しました。アメリカとイランの間で、戦闘終結に向けた合意が成立した直後の開催です。ト