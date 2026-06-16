気象庁によりますと午後7時46分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは、太田市、千代田町、加須市、本庄市、埼玉美里町、震度4を観測したのは、水戸市、土浦市、古河市、結城市、下妻市、笠間市、筑西市、坂東市、桜川市、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、下野市、益子町、壬生町、高根沢町、前橋市、桐生市、伊勢崎市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡