お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新。X上でケンカを続ける有名経営者たちにツッコミを入れた。西野は「日本の経営者ってXで喧嘩せなアカン法律でもあるん？」とポスト。ユーザーからは「みなさんお得意の炎上商法」「インプ稼げるからやってるだけですよ」「日本の芸人も喧嘩してばっかりですよ」「いくらお金を持っていても、良くも悪くも人は注目を浴びたいもんなんで