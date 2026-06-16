気象庁のホームページに掲載された、群馬県と埼玉県で震度5弱を観測した地震の情報16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で震度5弱の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.5と推定される。津波の心配はない。気象庁は約1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけた。群馬、埼玉を含め、茨城や栃木、神奈川の5県で震度4を観測。福島県や千葉県、新潟県