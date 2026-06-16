１６日午後７時４６分頃、茨城県南部を震源とする地震があり、群馬県太田市と千代田町、埼玉県加須市、本庄市、美里町で震度５弱を観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・５と推定される。この地震による津波の心配はないという。群馬県によると、太田市と大泉町で各１人が軽いけがをした。ＪＲ東日本によると、東北、上越、北陸の各新幹線が一時運転を見合わせた。群馬