FIFAワールドカップ（W杯）に出場している韓国代表がピッチ外で騒動に巻き込まれた。韓国サッカー協会が声明を発表し、同国の報道関係者に対して苦言を呈する異例の事態が発生。同国のメディア関係者が、エースのFW孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）を揶揄（やゆ）するような発言を行い、これがSNSで拡散され物議を醸していた。事の発端は9日、韓国のテレビ局「JTBC」の公式YouTubeチャンネルが韓国代表の練習風景を公