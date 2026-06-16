関東甲信地方で最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】埼玉・群馬で震度5弱 津波の心配なし気象庁によりますと、午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震がありました。震源の深さは50キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されています。この地震で震度5弱が埼玉県の加須市、本庄市、美里町、群馬県の太田市、千代田町、震度4がさいたま市や宇都