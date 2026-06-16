ポメラニアンの子犬が初めての抱っこ散歩！目に飛び込んでくる外の世界は怖すぎたようで…！？尊すぎる子犬の姿は反響を集め、投稿は7万回再生を突破。「ほんま可愛い」「まだまだ内弁慶」「ギューして♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：生まれて初めて『外の世界』を見た赤ちゃん犬→抱っこしていたら、怖がってしまい…あまりにも尊い反応】 抱っこで初めてのお外へGO！ TikTokア