ミーマイナーが、10月31日の心斎橋Music Club JANUS公演を皮切りに『ミーマイナー東名阪対バンツアー「紀元前」』を開催する。 （関連：ミーマイナー「何度人生をやり直しても、このバンドをやる」失ったものを“光”に変えた終わりと始まりの夜） ツアーを開催するのは自身初。ツアータイトル『紀元前』には、“まだ何者でもない状態から、新たな歴史を作り始める