気象情報です。 17日は梅雨前線や湿った空気の影響を受け、雲が広がりやすい一日となるでしょう。 午後を中心ににわか雨のところもありそうです。 外出の際には雨具を持ち歩くといいでしょう。 ▽17日(水)の天気図 ▽17日(水)の天気 ▽17日(水)の気温 ▽17日(水)の洗濯情報 ▽17日(水)の紫外線情報 ▽17日(水)の熱中症情報 ▽17日(水)のPM