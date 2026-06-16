8月9日の平和祈念式典など、大規模なイベントに備えます。 県内の警察官約250人が、合同訓練を行いました。 指揮官の号令に合わせ、一糸乱れぬ動きで盾を構えます。 訓練は大規模イベントを念頭に、集団警備力の向上と災害への素早い対応を目指し、毎年行われていて、県内の警察官 約250人が参加しました。 （県警察管区機動隊長 柴尾 守警視） 「各部隊の連携を(意識し）重点的に訓練している」 警察官は