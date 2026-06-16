気象庁によりますと午後7時46分ごろ、次の地域で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは、群馬南部、埼玉北部、震度4を観測したのは、群馬北部、埼玉南部、埼玉秩父、茨城北部、茨城南部、栃木南部、神奈川東部、震度3を観測したのは、栃木北部、神奈川西部、福島中通り、千葉北東部、千葉北西部、東京23区、東京多摩東部、東京多摩西部、新潟中越、山梨中西部、山梨東部・富士五湖、長野中部、長野南部、静岡東部とな