女優の志田未来の全顔マスク姿が話題になっている。１６日までに更新したインスタグラムに「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告した。志田は「日焼け対策はばっちりで」と記すと「行きたかったお店のキャンセル拾えて、るんるん向かってるわたしです」とつづり、日焼け対策している様子をアップ。全顔マスクにサングラスを着用し、ディズニーを楽しむ姿を披露した。この投稿に