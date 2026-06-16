MINA、バンチャン、サラ・ジェシカ・パーカーらも登場9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が登場する、イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）の「バゲット（Baguette）」バッグを称える新たなキャンペーンのビジュアルが公開された。【写真】きらびやか…目黒蓮が着用したアイテム一覧「バゲット（Baguette）」バッグは、フェンディのクラフツマンシップと自己表現の象徴。新キャンペーンでは、