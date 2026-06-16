デュッセルドルフは16日、MFアペルカンプ真大との契約を延長しないことを発表。同選手は今月末にクラブとの契約が満了となる。2000年11月1日生まれのアペルカンプ真大は、ドイツ人の父と日本人の母の間に生まれ、中学生までを日本で過ごした。その後ドイツに渡り、デュッセルドルフの下部組織に加入すると、2020年9月にトップチームデビューを飾った。デュッセルドルフでは公式戦通算169試合出場で23ゴール35アシストを記