「第４７回ＡＢＣお笑いグランプリ２０２６」の決勝進出１２組が１６日、大阪のＡＢＣホールで発表された。本大会の出場資格は芸歴１０年目以下。ジャンルは漫才、コント、ピン芸問わずで、今回は５８３組がエントリー。二次選考を勝ち抜いた４０組が、決勝の１２枠をかけて準決勝で火花を散らした。決勝には金魚番長、生姜猫、センチネル、エグい速さ、ソマオ・ミートボール、ゼロカラン、ぎょねこ、ダウ９００００、江戸川