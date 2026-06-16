レアル・マドリードは16日、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーと1年の契約更新を発表。新たな契約期間は2027年6月30日までとなる。現在33歳のリュディガーはシュトゥットガルトの下部組織出身。2012年にトップチームデビューを飾ると、その後はローマを経てチェルシーに完全移籍で加入。5シーズン過ごしたチェルシーでは、2020−21シーズンにUEFAチャンピオンズリーグ制覇を経験している。2022年夏にレアル・マドリードへ