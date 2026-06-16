◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（１６日・マツダスタジアム）２２年ドラフト１位の広島・斉藤優汰投手が今季初先発で５回３安打１失点。１点のリードを許して降板した。立ち上がりは直球主体。初回にこの日最速１５５キロをマークするなど力で押した。両軍無得点の４回２死三塁、日本ハム・大塚に三塁前へのセーフティーバントを決められ、これが適時内野安打となり先取点を献上。５回の打席で代打を送られ