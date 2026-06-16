「広島−日本ハム」（６日、マツダスタジアム）日本ハムが意表を突くセーフティースクイズで１点を先制した。０−０の四回２死三塁。ドラフト３位の大塚（東海大）が左打席でヒッティングの構えから三塁前へセーフティースクイズ。広島の三塁・佐々木があわてて前進して処理したが一塁へ送球できず、三塁走者の矢沢も生還した。