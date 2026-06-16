2026／27明治安田J1リーグの全日程が16日に発表された。秋春制に移行する最初のシーズン。2026／27シーズンのJ1リーグは水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉の昇格組を含む全20クラブで争われ、2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。また、秋春制移行に伴い、2026年12月19日（土）の第20節終了後に約2カ月間のウィ