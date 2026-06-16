午後7時46分ころ、関東地方かんとうちほうで震度5弱を観測する強い地震がありました。各地の震度は、震度5弱が、群馬南部、埼玉北部。震度4が、茨城北部、茨城南部、栃木南部、埼玉南部、埼玉秩父。震度3が、千葉北西部、東京多摩東部、群馬北部などとなっています。震源地は茨城県南部で、震源の深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。「長周期地震動」階級1