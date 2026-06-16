女優矢野ななか（20）が16日までにインスタグラムを更新し、入浴ショットを公開している。発売中の「週刊プレイボーイ」でのグラビア掲載を告知。「今回もとても楽しい撮影でした」「みなさまとまたご一緒できますように〜！！」「デジタル写真集もみてください！！」などのコメントを掲載している。、これに合わせて入浴カットやモスグリーンの下着姿でくつろぐ写真などもアップしている。ファンやフォロワーからは「最高すぎです