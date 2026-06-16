ボートレースとこなめのＧ?「開設７３周年記念トコタンキング決定戦」は１６日、４日間の予選が終了。準優に進むベスト１８が決定した。佐々木完太（３０＝山口）は３日目終了時の得点率が３３位。予選突破は厳しい状況で迎えた４日目に３Ｒでインから逃げ切ると１１Ｒでは２コースから差し切って連勝。得点率は６・００まで上昇し準優進出に成功した。レース直後は「３勝もして６号艇は情けないっス」と苦笑いだったが、最