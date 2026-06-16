NISAで投資を始めようとすると、「まとまったお金があるなら一括投資したほうがいい」「相場が怖いから積立のほうが安心」といった意見の違いが出ることがあります。 本記事では、NISAで同じ180万円を運用する場合、「180万円を一括投資」と「月1万5000円ずつ10年かけて積立投資」でどれくらい差が出るのかをシミュレーションしながら、それぞれのメリット・デメリットを解説します。 NISAの概要 NISAは、