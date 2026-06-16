俳優の福士蒼汰（３３）が１６日、都内で行われた「デル・テクノロジーズ個人向けプレミアムノートＰＣ『ＸＰＳ』新製品発表会」に出席した。新たに同ブランドのアンバサダーに就任した福士は、シックなスーツ姿で登場。「ＰＣは身近な存在でもあるので、うれしいです。デル・テクノロジーズは、テクノロジーの力で挑戦する人を応援する企業。僕も挑戦が大好きで、言語の勉強などをしています。僕も製品を使うみなさんを応援