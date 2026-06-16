野球評論家の高木豊氏（６７）が１６日、楽天の新監督に昨季までロッテで指揮を執った吉井理人氏（６１）が就任するとの報道を受け、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで持論を展開した。成績不振に陥っていた楽天では１０日に三木監督が休養し、塩川ヘッドコーチが監督代行に昇格した。ここから事態は急展開を見せ、高木氏は「１週間で代えるというのは言葉は悪いかも分からないけど、浅はかだなと思うよ」と指摘。シーズン途中