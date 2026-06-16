メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の中川運河の玄関口に新しい複合施設が誕生。18日のオープンを前に内覧会が行われました。 名古屋市の中川運河の玄関口、名古屋駅エリアに18日オープンする複合施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」。 その全容が16日公開されました。 コンセプトは「水辺と暮らす」。広さ約6000平方メートルの敷地にオフィススペースや飲食店など5つの施設が中川運河を囲み