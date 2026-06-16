備前警察署 コンバイン1台をクレーン車で盗もうとしたとして、16日、窃盗未遂の疑いで岡山県美作市の廃品回収業の男（72）が逮捕されました。 警察によりますと、男は4月23日午後4時10分ごろ、岡山県和気町の無職の男性（71）が管理する空き地を小型のクレーン車で訪れ、その場に置かれていたコンバイン1台をクレーンのロープにひっかけて盗もうとした疑いが持たれています。 男性に見つかった