ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「I have a soft spot for sweets」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。「soft spot」は、直訳すると「やわらかい場所」となります。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果