スタジオには気象予報士の平島さんです。気象庁は今月10日、エルニーニョ現象が3年ぶりに発生したとみられると発表しましたね。そうなんです。エルニーニョ現象とは、南米ペルー沖の太平洋で、海面の水温が平年より高い状態が1年ほど続く現象です。遠く離れた場所ですが、日本の天気にも影響するんですね。発生すると、世界規模で気象に影響を及ぼします。フィリピンの東の海では海面の水温が低くなり、積乱雲が