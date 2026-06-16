きょう午前、入善町の黒部川河口近くでクマが目撃されました。町や猟友会が周辺をパトロールし、正午ごろ海岸でクマ1頭を駆除しました。先週から黒部川河口近くで目撃が相次いでいたクマと同じクマとみられています。助田記者のリポートです。助田紫乃亜記者「入善町芦崎地区の漁港です。このあたりではけさ、クマのふんらしきものが見つかったということです。現在は撤去されています」入善町によりますと、きょう午