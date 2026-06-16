夏の暑さが本格化する季節にぴったりな新メニューが、スターバックス リザーブ® カフェから登場します。2026年6月24日（水）より発売されるのは、レモンとコーヒーを組み合わせた爽やかなビバレッジ2種と、イタリア版クロワッサンとして親しまれるコルネッティの新作。さらに、この夏ならではの楽しみ方として提案される“サマーディップスタイル”にも注目です。暑い日のお出かけやカフ