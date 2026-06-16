今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。俳優の浅田美代子が参列し、追悼した。【写真】報道陣に囲まれ…玉緒さんへの思いを語る浅田美代子浅田は「思い出がありすぎて。一緒に旅する番組があったんですけど、それももうめちゃくちゃ面白くて。旅ってずっと一緒にいるから、すごく仲良くなってですね」と偲んだ。通夜に参列し、「今日顔を見れて、本当にき