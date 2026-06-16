高岡市土地開発公社が高岡駅南の商業施設跡地を、鑑定評価額より1億円以上高く購入したことの続報です。購入を決めたのは、角田前市長を含む当時の幹部で、自民党高岡市連の要望や議会への答弁前だったことが分かりました。市議会は、角田前市長に説明を求める方針です。高岡駅南の商業施設跡地は、広さがおよそ9500平方メートルあり、去年3月末、高岡市土地開発公社が8億6000万円で購入しました。 購入1か月前の鑑定評価額