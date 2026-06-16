今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。歌手の和田アキ子が参列し、取材に対応。玉緒さんを偲んだ。【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子会場の入口では明石家さんまと対面し、言葉を交わしていた。取材で和田は「顔を見てほしい、と。きれいな顔でした。きれいな人やったんだな、と」と偲んだ。勝新太郎さんと玉緒さんが『夫婦善哉』で共演